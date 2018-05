IN VOLO Le immagini aeree a cura di Francesco Toso e Aerial Services ci danno un colpo d'occhio inedito sui primi giri (Gara 2) della gara di Imola, tappa inaugurale del TCR Italia, il Campionato Italiano Turismo riservato alle due litri turbo a trazione anteriore.

LA PROSSIMA SFIDA Intanto è già countdown per la seconda tappa stagionale di scena al Paul Ricard per l'unica trasferta estera della serie tricolore. L’appuntamento in pista è fissato per venerdì con le prove libere alle 11.25 ed alle 16.55, mentre sabato sarà la volta delle prove ufficiali alle 09.50 ed di gara 1 alle 15.40. Domenica il via a gara 2 alle 10.40. Entrambe le gare da 25 minuti + 1 giro, saranno in diretta in TV su Sportitalia (dtt 60 SKY225) e livestreaming sul sito acisport.it/TCRitaly e sulla pagina Facebook.com/TCRitaly.

TCR ITALY | IL CALENDARIO 2018

DATA AUTODROMO

29 aprile Imola (con GT)

13 maggio Paul Ricard (F) (con F4, GT)

17 giugno Misano (con SPRO, F4, GT)

15 luglio Mugello (con GT, SPRO)

29 luglio Imola (con SPRO F4)

16 settembre Vallelunga (con SPRO F4)

7 ottobre Monza (con GT)

TCR ITALY | LE CLASSIFICHE DI CAMPIONATO

Campionato Italiano Conduttori. 1) L. Ferrara (Alfa Romeo Giulietta – V-Action), 41; 2) Bettera (Audi RS3 Lms Pit Lane Competizioni), 27; 3) Tavano (Cupra TCR – Seat Motorsport Italia), 23; 3) Greco (Cupra TCR – Seat Motorsport Italia), 23; 5) Larini (Cupra Pit Lane Competizioni), 19. Trofeo Nazionale DSG Conduttori. 1) G. Altoè (Audi RS3 Lms Pit Lane Competizioni), 40; 2) Savoia (Seat Leon - Gretaracing), 30; 3) Dionisio (Audi Pit Lane), 20; 4) Gagliano (Cupra TCR Seat Motorsport Italia), 15; 4) Bergonzini (Seat Leon BF Motorsport), 15. Trofeo Nazionale Under 25. 1) G. Altoè (Audi RS3 Lms Pit Lane Competizioni), 35; 2) Scalvini (Hyundai i30 N BRC Racing Team), 20; 2) Greco (Cupra TCR – Seat Motorsport Italia), 20; 4) Papi (Seat Leon BD Racing), 15. Trofeo Nazionale AM. 1) Savoia (Seat Leon - Gretaracing), 40; 2) Dionisio (Audi Pit Lane), 30; 3) Bergonzini (Seat Leon BF Motorsport), 24.