Autore:

Simone Dellisanti

UN BINOMIO ITALIANO "Vogliamo confermare quel sodalizio tutto tricolore che abbiamo avviato lo scorso anno”. Queste le parole di Daniele Vernuccio, team principal di V-Action che ha voluto annunciare la partecipazione al TCR Italy della Alfa Romeo Giulietta preparata da Romeo Ferraris e Gigi Ferrara.

ALFA IN POLE “Con quest’abbinamento vogliamo puntare al titolo tricolore, inutile nasconderlo – continua Vernuccio – ci siamo trovati subito bene con Gigi, è un pilota fortissimo. L’Alfa Romeo è una vettura straordinaria che può imporsi su tutta la concorrenza ed abbiamo subito avuto un rapporto straordinario con i tecnici della Romeo Ferraris. Siamo poi molto sensibili ai nostri colori nazionali. Il fatto di difenderli e volerli anche imporre nel TCR Italy è un impegno che noi assumiamo con grande orgoglio”.

MAGARI...“Non nascondo che il nostro desiderio era quello di schierare due vetture – ha concluso Daniele Vernuccio – ed era questo il nostro programma originario. Per il momento però abbiamo voluto concentrare tutte le nostre energie per questo obiettivo. E sappiamo che è molto ambizioso perché il Campionato Italiano sta crescendo in maniera esponenziale e la concorrenza è agguerritissima”.