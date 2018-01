Autore:

Simone Dellisanti

PETERHANSEL (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°300)

1° della tappa / 3° della classifica generale “La sera prima della partenza, al parco chiuso, abbiamo fatto il minimo indispensabile. Cyril, David e l’equipaggio del nostro camion da corsa si sono avvicendati a noi per completare la preparazione della nostra auto. Ieri è stata una tappa lunga con i problemi di altitudine. Non era facile rimanere concentrati. Mi sono sentito subito a mio agio al volante della mia Peugeot 3008DKR Maxi. Sono riuscito ad attaccare come se fosse stata revisionata da una vera squadra assistenza. Vinciamo la tappa, ma con 2 minuti d vantaggio, quando avremmo potuto accusare un’ora di ritardo.”

DESPRES (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308)

2° della tappa / 26° della classifica generale “Abbiamo avuto una notte molto breve in cui abbiamo dormito solo 4 ore, ma cominciamo ad abituarci! Ieri è andato tutto bene. Nonostante le insidie della navigazione, abbiamo trovato un buon ritmo. C’era sempre una vettura davanti a noi. Ci ha trainato e credo che, nonostante la polvere, siamo riusciti a superare 18 vetture, senza contare le moto e i quad! E’ stato incredibile: siamo saliti a più di 4.700 m di altitudine prima di ridiscendere. E’ stato davvero grandioso.”

SAINZ (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°303)

5° della tappa / 1° della classifica generale “Abbiamo dovuto fare da apripista, il che non era facile in questa tappa, soprattutto all’inizio con molti tratti in fuoristrada e di erba, foraggio per cammelli. In questa situazione, bisogna saper rimanere calmi. La seconda parte della speciale, con piste visibili, era molto più facile. La Peugeot 3008DKR Maxi si è comportata benissimo.