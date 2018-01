Autore:

Simone Dellisanti

IN GESTIONE In questo settore cronometrato molto impegnativo per le auto, il più lungo del rally (522 km), il Team Peugeot Total ha gestito perfettamente la situazione per difendere la sua leadership. Quando mancano 2 tappe al traguardo, gli equipaggi Sainz / Cruz e Peterhansel / Cottret occupano sempre i primi 2 posti in classifica generale.

ANCORA DAVANTI L’obiettivo di Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret in questa 12esima tappa era quello di gestire il distacco da Nasser Al Attiyah. Alla fine della lunga speciale, l’equipaggio della Peugeot 3008DKR n°300 conserva 21min14” di vantaggio sul 3° in classifica generale.

AL TOP Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno preferito adottare un ritmo prudente per evitare problemi. La coppia spagnola ha vissuto una seconda parte della tappa un po’ più movimentata (problema di inserimento delle marce), ma è finita al 9° posto e rimane saldamente in testa alla classifica generale con 44min41s di vantaggio sui suoi compagni di squadra.

GLI SCUDIERI Dopo la tappa dell’altro ieri, in cui la posizione di partenza aveva permesso loro di guidare al loro ritmo, ieri Cyril Despres e David Castera hanno aspettato alla partenza i loro compagni di squadra per continuare a svolgere il ruolo di angeli custodi. Fanno segnare il 10° tempo, poco rappresentativo del loro potenziale.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA TAPPA 12

1. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, 5h 49min57s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, +2min3s

3. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 4min33s

4. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, + 5min56s

5. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 7min53s

6. Mikko Hirvonen (FIN) / Andreas Schulz (DEU), Mini 2WD, +12min15s

7. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, +

12min33s

8. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 14min51s

9. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, + 18min7s

10. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +

21min37s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 12

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, 42h

24min31s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, + 44min41s

3. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 1h 05min55s

4. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 1h 17min21s

5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 1h 26min31s

6. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 2h 51min2s

7. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, +

3 h 20min45s

8. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, + 6h 4min26s

9. Sebastian Halpern (ARG) / Edu Palenta (ARG), Toyota 4WD, + 9h 1min15s

10. Lucio Alvarez (ARG) / Robert Howie (ZAF), Toyota 4WD, + 9h 29min43s

TBC. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +

45h00min53s