Autore:

Simone Dellisanti

SOLO UNA PEUGEOT In questa penultima tappa, composta da 2 speciali dal profilo diverso, l’equipaggio Sainz / Cruz ha gestito ancora una volta il vantaggio sui concorrenti al volante della sua Peugeot 3008DKR Maxi. La coppia Peterhansel / Cottret, invece, perde 2 posti in classifica generale dopo essere andata a sbattere contro un albero, nella prima speciale cronometrata.

QUALCHE PROBLEMINO Dominatori della corsa con più di 1h di vantaggio sugli inseguitori ieri mattina, Carlos Sainz / Lucas Cruz hanno saputo evitare i numerosi trabocchetti di questa penultima tappa. Anche se uno pneumatico è uscito dal cerchio e nonostante una piccola uscita di pista nella prima speciale della giornata, la coppia spagnola ha concesso solo pochi minuti ai suoi inseguitori. E’ sempre saldamente al comando, con 46min18s di vantaggio, quando rimane solo una speciale di 119 km da disputare, oggi, sabato 20 gennaio.

DISFATTA Per Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret, questa 13esima tappa si è trasformata ben presto in un incubo. Al chilometro 78 della prima speciale della

la ruota anteriore sinistra della Peugeot 3008DKR Maxi n°300 si è impigliata in un albero nascosto da una collinetta, rompendo una bielletta dello sterzo e il servosterzo. I detentori del titolo hanno cominciato a riparare la vettura, aiutati ben presto da Cyril Despres / David Castera. Sono arrivati al traguardo della prima speciale cronometrata con un ritardo di 57minuti, poi la squadra di assistenza del Team PEUGEOT Total è intervenuta nella sessione non cronometrata per cambiare il gruppo sterzo (cremagliera e piantone). giornata,, rompendo una bielletta dello sterzo e il servosterzo. I detentori del titolo hanno cominciato a riparare la vettura, aiutati ben presto da Cyril Despres / David Castera. Sono arrivati al traguardo della prima speciale cronometrata con un ritardo di 57minuti, poi la squadra di assistenza del Team PEUGEOT Total è intervenuta nella sessione non cronometrata per cambiare il gruppo sterzo (cremagliera e piantone).

FUORI PODIO Sfortunatamente questo contrattempo ha fatto retrocedere l’equipaggio dal 2° al 4° posto in classifica generale, a 8min dal terzo. Ha anche provocato una distorsione al pollice a Stéphane Peterhansel. Cyril Despres e David Castera si sono comportati, ancora una volta, come compagni di squadra modello. Hanno dato assistenza a Peterhansel / Cottret nella prima speciale, ma questo non ha impedito loro di entrare nella Top 10 della giornata.