Autore:

Simone Dellisanti

IN PARATA Le tre Peugeot 3008DKR Maxi hanno tagliato Il traguardo in gruppo, con soli 15 secondi di distacco l’uno dall’altra alla fine dei 280 km della famosa e temuta speciale “SuperFiambala”! Questo arrivo in gruppo permette al Team Peugeot Total di consolidare la propria leadership, con 1h24min02s di vantaggio sugli inseguitori, quando rimangono da disputare ancora tre tappe della Dakar 2018.

I PRIMI A PARTIRE L’equipaggio Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret, che si è dimostrato il più veloce di tutte le categorie durante la tappa di Belén di martedì, ha ereditato uno status poco invidiabile: essere il 1° concorrente a lanciarsi nella “SuperFiambala” ieri, una delle speciali più terribili della moderna Dakar. Nonostante quest’incontestabile handicap, che li privava delle preziose tracce delle moto, i vincitori delle ultime 2 Dakar con Peugeot hanno disputato una corsa impressionante per concludere a soli 4min50s dal leader della tappa. Rimangono al 2° posto della classifica generale, con 23min17s di vantaggio sul 3°.

IN VETTA Leader del rally dalla tappa 7, Carlos Sainz / Lucas Cruz non si sono accontentati di gestire la loro posizione di leader nella classifica generale. Mettono a segno la terza migliore prestazione della giornata e aumentano il loro vantaggio sulla Peugeot 3008DKR Maxi #300 (a +50min45s) e su Nasser Al Attiyah (+1h24min2s).

GLI SCUDIERI Partita 18min dopo Carlos Sainz /Lucas Cruz, ieri la coppia Cyril Despres / David Castera ha potuto condurre liberamente la sua corsa. Non si è dovuta frenare e fa segnare il 2° tempo della giornata e la migliore prestazione del Team PeugeotTotal!

TOLTA LA PENALITA' Dopo un’analisi approfondita del fascicolo e dei dati raccolti, il Collegio dei Commissari della Dakar è ritornato sull’annuncio fatto lunedì 15 gennaio a Salta e ha deciso di annullare la penalità di 10min che aveva comminato all’equipaggio della Peugeot 3008DKR Maxi #303.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA TAPPA 11

1. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, 4h10min54s

2. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +

4min35s

3. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, + 4min40s

4. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, + 4min50s

5. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 5min56s

6. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 11min57s

7. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 19min47s

8. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, +

29min13s

9. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, + 42min12s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 11

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, 36h26min27s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, + 50min45s

3. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 1h 14min2s

4. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 1h 17min35s

5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 1h 30min5s

6. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 2h 44min18s

7. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, +

3 h 16min19s

8. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, + 18h32min7s