LOEB LASCIA L'avvio della Tappa 5 della Dakar 2018 ha portato una brutta sorpresa in casa Peugeot Sport Total. Lo Stage 5, San Juan de Marcona - Arequipa, ha costretto al ritiro Sébastien Loeb dopo pochi chilometri dal via.

SABBIE MOBILI La Peugeot 3008 DKR Maxi del francese si è insabbiata tra le dune di sabbia e non è più riuscita a uscire dal cratere. A nulla sono valsi i tentativi di smuovere dalle sabbie la 3008 di Loeb e del suo navigatore Elena che, alla fine, hanno alzato bandiera bianca e sono stati costretti ad aspettare un mezzo di soccorso per salvare la loro Leonessa.

ELENA NON CE LA FA Dopo due ore e 45 minuti di ritardo dal vincitore della tappa, Yazeed Al-Rajhi con MINI John Cooper Works, Loeb è riuscito a ripartire ma una volta giunto al bivacco il francese ha deciso di ritirarsi dalla corsa per le condizioni di salute non ottimali del suo compagno di squadra, Elena, che non ha permesso al duo francese di riprendere il duro cammino della Dakar 2018.