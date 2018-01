Anche se hanno dovuto fare da apripista in una tappa che comportava grandi difficoltà di navigazione e di guida, Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret hanno dato il massimo per vincere la tappa e riprendersi il 2° posto in classifica generale. Con Carlos Sainz e Lucas Cruz sempre leader, due Peugeot 3008DKR Maxi sono di nuovo al comando della Dakar 2018.