Simone Dellisanti e Marco Congiu

SI FA LA STORIA Toyota vince la 24 Ore di Le Mans. Il Gazoo Racing Team completa una doppietta con la TS050 Hybrid di Alonso-Buemi-Nakajima dominatrice davanti alla gemella di Conway-Kobayashi-Lopez. Terza in LMP1 troviamo la Rebellion, autrice di una buona prestazione. Primi di classe LMP2 la G-Drive Jean-Eric Vergne. Dominio Porsche in GTE-Pro e Am, per festeggiare al meglio i settant'anni dell'azienda.

CARDIOPALMA Toyota si rivela più forte della sfortuna che l'ha sempre colpita a Le Mans. Dopo anni di vittorie sfiorate, le TS050 conquistano la gara più importante del mondiale WEC dopo un acceso duello che ha contraddistinto le prime 16 ore di corsa. Come sempre la notte è stata decisiva: Alonso è stato autore dello stint decisivo, capace di rimontare oltre due minuti di svantaggio dalla Toyota n.7 di Lopez prima di lasciare il volante alle prime luci dell'alba a Nakajima, finalmente trionfatore sul Circuit de la Sarthe. Subito fuori la Rebellion di Lotterer, autore di un errore assurdo nei primi secondi della gara. Non va meglio a Button-Petrov-Aleshin, equipaggio sulla carta promettente ma costretto al ritiro. Momenti di panico al box Toyota quando, verso le 13.30, la TS050 Hybrid di Conway-Lopez-Kobayashi rallenta improvvisamente: si teme il peggio per qualche istante, con gli spettri del 2016 ben chiari nella mente dei componenti del Gazoo Racing. Ma si è trattato solo di un istante di paura: un semplice reset del sistema generale e le due Toyota possono finalmente chiudere la gara da trionfatrici.

BAGARRE Vittoria di classe in LMP2 per la G-Drive di Verge: in testa quasi da subito, l'equipaggio franco-russo riesce a distanziare gli avversari. La Signatech Alpine di Lapierre prova ad opporsi, ma inutilmente, mentre si interrompe a poche ore dalla fine il sogno di accarezzare il terzo posto dell'equipaggio Panis-Barthez.p2 vergne, in testa quasi fin da subito.

AUGURI, PORSCHE Porsche porta a casa una doppietta per festeggiare degnamente i suoi primi settant'anni. Da cineteca il duello con le Ford GT di Chip Ganassi, che si devono comunque accontentare della terza e quarta posizione. Peccato per BMW che a Le Mans portava la nuova M8 GTE: la vettura turismo si rivela ricca di potenziale, ma purtroppo ancora troppo acerba per poter impensierire il ben oliato ingranaggio firmato Porsche. Nota di colore la offre la Chevrolet Corvette C7, dotata di un sound capace di sovrastare qualsiasi altra concorrente. Chapeau!

GREY'S ANATHOMY Porsche ha di che festeggiare anche in categoria GTE-Am, con il team di Patrick Dempsey vero dominatore della categoria. Per l'attore è il primo successo a Le Mans, dopo la vittoria sfiorata poche edizioni fan. Peccato per il nostro Matteo Cairoli, autore di un'uscita di pista in corrispondenza della chicane Ford. Ferrari, anche per via di un Balance of Performance assolutamente sfavorevole, non riesce a brillare nonostante gli sforzi dei suoi uomini migliori nel team AF Corse.

LA GARA DI UNA VITA Vivere la 24 Ore di Le Mans ripaga pienamente il prezzo del biglietto. Il Circuit de la Sarthe è stato invaso come ogni anno da oltre 250.000 persone. L'ambiente, quantomai eterogeneo, vive un'atmosfera magica fatta di concerti, fiumi di birra, salamelle, passione assoluta per il motorsport e amore per le corse. Non si sente mai nessuno spettatore fischiare un concorrente rivale o sperare nella sua uscita: anzi, succede l'esatto contrario. A vincere realmente la 24 Ore di Le Mans, come ogni anno, è la Le Mans stessa.

