Autore:

Simone Dellisanti

LA FORMULA E Mahindra Racing, l'unico team indiano a competere nel campionato mondiale di Formula E, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership strategica con Pininfarina e Tech Mahindra. Questo accordo permetterà a Mahindra Racing di accedere all'esperienza globalmente riconosciuta di Pininfarina nel design e alla competenza di Tech Mahindra nella tecnologia digitale.

MAIN SPONSOR Pininfarina diventerà anche sponsor del team di Formula E di Mahindra Racing. Il team potrà quindi contare sull’esperienza di Pininfarina nel design e nella ricerca per migliorare le prestazioni della sua auto da corsa M5Electro, attualmente in fase di sviluppo per la quinta stagione del campionato di Formula E che inizierà a dicembre 2018.

OLTRE IL MOTORSPORT La partnership si concentrerà anche su altre aree del design e della ricerca, compresa l’attività di Computational Fluid Dynamics (CFD), e aiuterà Mahindra nella sua strategia 'Race to Road' che prevede di applicare l’esperienza accumulata in pista allo sviluppo, a tempo debito, di nuovi veicoli stradali elettrici. Mahindra Racing avrà anche accesso alla Galleria del Vento Pininfarina in Italia, che aiuterà il team a migliorare l'efficienza aerodinamica della sua auto da corsa.

DALL'INDIA..."Il team Formula E di Mahindra Racing ha avuto un inizio della quarta stagione molto positivo, andando al comando dei Campionati Squadre e Piloti dopo le prime tre gare. Siamo ora lieti di dare il benvenuto a Pininfarina e Tech Mahindra come partner del team mentre ci prepariamo ad affrontare le sfide di questa nuova stagione. La combinazione delle loro esperienze in fatto di design, tecnologia e digitale aumenteranno significativamente le attuali capacità di Mahindra Racing e aumenteranno il livello delle nostre prestazioni. Questa partnership strategica è anche in linea con la visione FUTURise di Mahindra, un'espressione creativa di come stiamo guidando la nostra crescita attraverso l'innovazione di alto livello in tutte le nostre attività", ha affermato Ruzbeh Irani, Presidente (Group Communications & Ethics) e Chief Brand Officer, Mahindra Group .

ALL'ITALIA "Siamo molto orgogliosi di far parte del team di Formula E e di contribuire con il nostro know how e le nostre competenze alle prestazioni delle vetture di Mahindra Racing. Questa partnership sottolinea la passione di Pininfarina per le corse e per prestazioni automobilistiche eccezionali ed ecocompatibili. Abbiamo sviluppato una profonda conoscenza nell'aerodinamica: si dice delle nostre auto che sono disegnate dal vento. Possediamo una delle più avanzate Gallerie del Vento del mondo, un centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'aerodinamica e dell'aeroacustica dal 1972. Nel corso degli anni nella nostra Galleria del Vento sono stati effettuati numerosi test aerodinamici per autovetture, per la Formula 1, per il motociclismo e per le attrezzature sportive di atleti di livello mondiale ", ha dichiarato Silvio Pietro Angori, AD Pininfarina.