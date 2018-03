Autore:

Simone Dellisanti

ROUND MESSICANO Dopo uno dei migliori inizi di stagione in Formula E, il DS Virgin Racing torna alla competizione 100% con l’E-Prix del Messico, che si disputerà domani, per dar vita alla nuova manche della tournée latinoamericana. La quinta gara dell’anno, organizzata nel famoso Autodromo Hermanos Rodríguez nella capitale messicana, porterà Sam Bird e Alex Lynn (DS Virgin Racing) lungo i 2,092 chilometri del tracciato dedicato ai piloti Rodriguez.

PILOTI DS Sam Bird, pilota di punta del team DS Virgin, sul podio nella scorsa edizione del Messico, aspira a un buon risultato per dare continuità al suo miglior debutto di stagione in Formula E. Attualmente occupa il terzo posto del campionato. Per Alex Lynn sarà l’occasione per ripartire, dopo la rinuncia di Santiago, primo ritiro dell’anno, dopo una serie ininterrotta di traguardi con l’acquisizione di punti fondamentali per il Team. Per quanto riguarda la classifica squadre, il DS Virgin Racing mira alla terza posizione.

OCCASIONE SPECIALE Questa terza edizione dell'E-Prix del Messico avrà un significato tutto particolare. La Formula E donerà i profitti per contribuire alla ricostruzione dopo il terremoto del Messico. La DSV-03, come le altre monoposto della Formula E, porterà l’hashtag #FuerzaMexico.

ORARI TV

ITALIA 2 - Sabato 3 marzo

18.55-20.10 Qualifiche (Italia 2)

22.45-00.10 Gara

EUROSPORT 1 - Sabato 3

19.00-20.15 Qualifiche

22.45-00.10 Gara