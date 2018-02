Autore:

Simone Dellisanti

QUARTA SFIDA La quarta gara del Campionato di Formula E ABB FIA 2017/2018 si svolgerà a Santiago, in Cile, questo sabato. Il team DS Virgin Racing, secondo nel campionato costruttori, insieme ai suoi piloti Lynn e Bird (anche lui secondo nel mondiale piloti) si prepara al prossimo ePrix.

SAM BIRD «Visitare una nuova città e affrontare un nuovo circuito è sempre eccitante. Il lavoro di preparazione per questa gara è stato enorme, in particolare con i cambi per le soste ai box. Durante l’ultima prova non tutto è andato come speravamo, ma siamo comunque arrivati terzi e ci aspettiamo un nuovo risultato importante a Santiago. »

ALEX LYNN «A Marrakech la gara è stata deludente, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e rimetterci in gioco qui in Cile. Spero che troveremo rapidamente il ritmo giusto su un nuovo circuito, e che riusciremo a conquistare le prime posizioni sin dall’inizio.»

ALEX TAIN Team Principal DS Virgin Racing : «Siamo contenti di scoprire un posto nuovo, spettacolare come Santiago. DS Virgin Racing ha iniziato bene la stagione. È stata la miglior partenza della nostra storia. Abbiamo la monoposto, il team e i piloti giusti per centrare il nostro obiettivo in Cile. Naturalmente il cambio delle monoposto ai box ci pone una nuova sfida. Il team si è allenato parecchio debutterà a Santiago con nuovi equipaggiamenti di sicurezza. »

XAVIER PINON Direttore di DS Performance: «È una buona cosa arrivare a Santiago sulla scia del nostro miglior debutto di stagione di tutta la Formula E. Come per ogni nuova gara il lavoro sul simulatore è ancora più importante del solito. I piloti hanno imparato il tracciato e gli ingegneri hannno lavorato sul modo più efficace di usare l’energia della nostra DSV-03. »