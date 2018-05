Autore:

Simone Dellisanti

EPRIX BERLINO Con l'Eprix di Berlino 2018 la Formula E si sposta sul circuito della capitale tedesca per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Francia vinto da Vergne sulla sua Techeetah. Sul circuito di Berlino la sfida elettrica si riaccende sabato 19 aprile con le prove libere, le qualifiche, la superpole e la gara che si correranno tutte in un'unica giornata. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Berlino in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO Il circuito cittadino di Berlino ospiterà l'ePrix di Germania. La prima gara su questo tracciato si è svolta nel mese di maggio 2015. L'ePrix di Berlino del 2015 ha avuto luogo presso un circuito temporaneo nell'Aeroporto di Berlino-Tempelhof, lungo 2,469 km con 17 curve, poiché nel 2016 l'aeroporto viene utilizzato per i rifugiati, la seconda edizione non poteva aver luogo lì. Il circuito è stato riutilizzato nel 2017 per una doppia gara. Per l'ePrix di Berlino 2016 è stato creato un circuito cittadino nel centro di Berlino intorno a Strausberger Platz. Il circuito è lungo 1.927 km con 11 curve, con la corsia dei box situata lungo la Karl-Marx-Allee.

ORARI TV Il round tedesco del mondiale elettrico sarà trasmesso in diretta su Italia e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Berlino 2018: prove, qualifiche e gara.