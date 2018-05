Autore:

Simone Dellisanti

IL GP DI PARIGI Il terzo posto finale all'EPrix di Parigi per Sam Bird ha regalato il sorriso al team DS Virgin al termine di un caotico ultimo giro. DS Virgin Racing e Sam Bird, con il podio di Parigi, hanno conservano il secondo posto in classifica piloti e costruttori. La Prossima tappa della Formula E sarà a Berlino, il 19 maggio.

SAM BIRD «Questo week end siamo stati competitivi, ma Jean-Eric Vergne ha corso una gara intelligente, e non siamo riusciti a batterlo. Merita la vittoria, e so che vincere a casa propria è veramente speciale. La gara è stata spettacolare, e sono contento di questo terzo posto che ci consente punti importanti, per me e per il team.»

ALEX LYNN «Purtroppo per me non è stata una buona giornata. Sono rimasto deluso dalla qualifica, che ha reso la mia gara più difficile. Siamo riusciti a guadagnare qualche posto, ma senza arrivare a rimontare molto. Sappiamo che siamo veloci, e l'obiettivo è riprovarci a Berlino. »

ALEX TAI Team Principal DS Virgin Racing : «Parigi è stato un appuntamento favoloso, sia in pista che fuori. Sam conquista un nuovo podio per la gara di casa del nostro costruttore DS Automobiles. Abbiamo anche organizzato il nostro Innovation Summit e annunciato una nuova partnership con STANLEY Black & Decker, e l'ingresso di un nuovo azionista di maggioranza con Envision. Restano solo quattro gare e il nostro team rafforza la seconda posizione in classifica. Siamo pronti per il prossimo appuntamento.»