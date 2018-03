Autore:

Simone Dellisanti

GARA ELETTRIZZANTE Audi torna a festeggiare nel campionato 100% elettrico di Formula E, grazie alla vittoria di Daniel Abt sul circuito del Messico Hermanos Rodriguez. Seconda posizione per Oliver Turvey sulla vettura della scuderia cinese NIO che ha preceduto il sempre combattivo Sebastien Buemi (Renault), per la terza volta di fila sul podio.

LA GARA Allo Start, Felix Rosenqvist (Mahindra) mantiene la prima posizione agevolato dalla pole position conquistata nelle qualifiche. Dietro di lui si lancia Oliver Turvey (NIO) seguendo la scia del leader, per buona parte della gara, senza commettere nessun errore. La vera battaglia è però alle spalle del duo di testa con Sebastien Buemi (Renault e.dams) e Daniel Abt (Audi) che lottano senza risparmiarsi per il terzo gradino del podio, mentre un arrembante Jean-Eric Vergne (Techeetah) risale fino alla 5ª posizione.

LA SVOLTA Al 15° giro Rosenqvist viene tradito dalla sua Mahindra che lo abbandona a bordo pista per un problema tecnico mentre Sebastien Buemi si distrae e va lungo. Il francese non riesce a rientrare in pista prima di Abt che gli soffia sotto il naso la seconda posizione. Successivamente Abt mette nel mirino il leader della gara Turvey, superato nei giri successivi, non in pista ma al velocissimo cambio della monoposto, ai box.

IL TRAGUARDO Alla fine, Abt taglia per primo la bandiera a scacchi seguito da Turvey e da Buemi. Nelson Piquet Jr. (Jaguar) chiude in quarta posizione superando Vergne. Jean-Eric Vergne resta primo nella classifica generale provvisoria, seconda posizione assoluta per Felix Rosenqvist.

LE CLASSIFICHE

Mexico City E-Prix – Risultati di gara:

1. Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, 47 giri (25)

2. Oliver Turvey, NIO Formula E team, +6.398 (18)

3. Sebastien Buemi, Renault e.dams, +6.615 (15)

4. Nelson Piquet Jr, Panasonic Jaguar Racing, +7.015 (12)

5. Jean Eric Vergne, Techeetah, +6.546 (10)

6. Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, +9.050 (8)

7. Antonio Felix Da Costa, Andretti Formula E, +17.157 (6)

8. Edoardo Mortara, Andretti Formula E, +26.511 (4)

9. Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, +29.208 (2, FL)

10. Alex Lynn, DS Virgin Racing, +29.515 (1)

17. Sam Bird, DS Virgin Racing, +44.982

Classifica piloti (dopo la gara 5):

1. Jean Eric Vergne, 81

2. Felix Rosenqvist, 69

3. Sam Bird, 61

4. Sebastien Buemi, 52

5. Nelson Piquet, 45

13. Alex Lynn, 9

Classifica Team (dopo la gara 5):

1. Techeetah, 99

2. Mahindra Racing, 90,

3. Panasonic Jaguar Racing, 74

4. DS Virgin Racing, 70

5. Renault e.dams, 59