Autore:

Simone Dellisanti

ROSENQ-WIN Si conclude con una splendida vittoria di Felix Rosenqvist il Gran Premio 100% elettrico di Formula E in Marocco. A nulla è bastata la buona performance di Buemi e della sua Renault che non è riuscito a contenere il ritorno di Felix conclusosi con un bel sorpasso a pochi giri dalla bandiera a scacchi.

TOP TRE L'Eprix di Marrakesh è entrato nel vivo solo nella seconda parte poiché all'inizio il francese Buemi, partendo dalla pole, ha mantenuto la testa della corsa dopo una bella partenza, precedendo l'inglese della Virgin Racing, Sam Bird. A dir la verità ci si aspettava qualcosa di più dal leader del mondiale (Bird) che durante tutta la gara non è mai riuscito veramente a impensierire Buemi, né a tentare il sorpasso sul francese. Alla fine Bird ha preferito gestire la sua gara per concludere in terza posizione e portare a casa dei punti preziosissimi per la sua DS Virgin Racing.

LOTTA ACCESA Quarta posizione per Piquet a bordo della Jaguar seguito da Vergne sulla Techeetah. Botte da orbi invece tra Heidfeld e il nostro Mortara in mezzo al gruppone. E' stato proprio Mortara a toccare con una mossa un po' avventata Heidfeld che ha riportato danni alla scocca posteriore ma è riuscito comunque a finire la gara in ottava posizione. Mortara, per i problemi tecnici riportati, si è dovuto accontentare della 17esima posizione dopo aver dato sfoggio della sua bravura con tantissimi sorpassi nella gara odierna.

CAMPIONE IN CRISI Da segnalare la sfortuna del campione in carica Lucas Di Grassi, tradito dalla sua Audi per un problema tecnico. Il campione è riuscito a ritornare ai box per tentare il cambio vettura ma alla fine ha rinunciato all'ePrix di Marrakesh al settimo giro.

PROSSIMA SFIDA Appuntamento al 3 febbraio dunque, quando la Formula E, la competizione con monoposto 100% elettriche, si sposterà a Santiago del Cile per animare la terza sfida del Mondiale elettrico. CLASSIFICA FINALE