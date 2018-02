Autore:

Simone Dellisanti

EMOZIONI DIVERSE Dall'inizio della stagione 2018 la Formula E è stata caratterizzata da qualifiche e da gare al cardiopalmo con protagonisti sempre differenti. Ora che il Circus 100% elettrico si è spostato in Cile, per dar vita alla terza tappa della stagione, la Formula E continua a stupire i fan con le sue lotte serrate e ogni volta inedite. Le qualifiche andate in scena sul circuito cittadino di Santiago del Cile non sono state da meno e hanno fatto salire alla ribalta nuovi protagonisti rispetto allo scorso weekend di gara, con Sam Bird (DS Virgin Racing) e Rosenqvist (Mahindra) fuori dalla Top 4.

POLEMAN Dopo la superpole, si aggiudica la prima posizione (con i tre punti destinati al poleman) Vergne a bordo della sua Techeetah Renault, dopo aver siglato un tempo di 1.19.161. L'ex Formula 1 ha concluso il suo giro lanciato senza sbavature di sorta e questo gli ha permesso di prenotare per domani la prima casella disponibile sulla griglia di partenza.

IL FRANCESE Dietro di lui il tignoso Buemi (+0.194) pilota di punta della Renualt e.dams, che dopo aver perso la scorsa gara di Marrakesh a pochi giri dal termine, anche oggi ha venduto cara la pelle conquistandosi la prima fila e la seconda posizione.

MANCA QUALCOSA Segue il campione del mondo Di Grassi (+0.512) sulla Audi in terza posizione. Ancora il numero uno della scorsa stagione non è riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura ma sicuramente stasera vorrà tenere nel mirino i primi due per poter giocarsi la vittoria fino alla fine.

CRASH Chiudono la top 5, Lotterer, sulla Techeetah, e Bird per DS Virgin Racing. Entrambi hanno battezzato le proprie vetture contro i muretti del circuito del Cile a causa di qualche errore di troppo alla guida, ma già stasera possono far meglio per poter raggiungere i gradini del podio. Delude invece il leader del Mondiale, Rosenqvist, che non è riuscito a portare la sua Mahindra Racing oltre la 14esima posizione.

UPDATE Buemi e Di Grassi, partiranno dieci posizione più indietro per alcune penalità dovute alla sostituzioni di parti meccaniche sulle proprie monoposto elettriche.

CLASSIFICA DOPO LA SUPERPOLE