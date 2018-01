Autore:

Simone Dellisanti

SAM BIRD «In questo week end non è andato tutto come da programma, ma il terzo posto e i punti conquistati sono comunque un buon risultato per me e per il team. Tutto questo rappresenta una buona base per le prossime gare, e dobbiamo continuare così. »

ALEX LYNN «Era un weekend promettente, ma non ce ne andiamo con tutti i punti che avremmo sperato. Ci eravamo qualificati bene, nel plotone di testa, ma sfortunatamente la mia gara è stata compromessa da un altro pilota, e l’incidente ci è costato caro in termini di punti. »

ALEX TAI Team Principal: «Oggi Sam, Alex e tutto il team sono stati molto bravi, su un circuito complicato per il consumo di energia. Nelle prime tre gare siamo sempre rimasti nei punti, con una vittoria e un podio, e questo dimostra che possiamo aspirare a un’ottima posizione in vista della gara di Santiago. »

XAVIER PINON Direttore di DS Performance: «Siamo molto felici di vedere Sam ancora una volta sul podio. E la bella gara di Alex e la qualifica nella Super Pole confermano le performance della nostra DSV-03 e ripagano il duro lavoro di tutto il team. Siamo impazienti di partire per Santiago, dove si svolgerà la prossima manche.»