Autore:

Simone Dellisanti

BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI Buone notizie per chi non fosse ancora riuscito ad acquistare un biglietto tribuna o un titolo di ingresso gratuito alle zone prato, per assistere all'EPrix di Roma, la prima tappa italiana del campionato 100% di Formula E 2018. Dopo una verifica degli allestimenti della pista, attualmente in corso d’opera, e di tutte le zone interessate gli organizzatori della Gara sono ora in grado di poter riallocare dei biglietti in più.

I BIGLIETTI DISPONIBILI L’acquisto dei biglietti per le tribune offrono un posto a sedere con visibilità sulla pista e accesso all’Allianz E-Village La Nuvola. I titoli di ingresso gratuiti per le zone prato non avranno posti a sedere, ci sarà una parziale visibilità della pista e l’accesso all’Allianz E-Village La Nuvola non è garantito. Per i biglietti di tribuna e i voucher per il Prato potrete acquistare un biglietto per ordine. Se vorrete acquistare piu di un biglietto/voucher, dovrete creare un account a persona e inserire i dettagli correttamente.

DOVE ACQUISTARLI Per acquistare i biglietti vi rimandiamo alla pagina apposita del sito ufficiale FIA Formula E 2018.