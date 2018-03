Autore:

Simone Dellisanti

EPRIX DEL MESSICO La Formula E 2018 torna a correre sui circuiti cittadini di tutto il mondo e questo weekend farà tappa in Messico per elettrizzare il circuito Hermanos Rodriguez. Il tracciato messicano è lungo 2,092 chilometri ed è situato a 2.285 metri d’altezza. Tra le 17 curve del tracciato, da percorrere 47 volte, i piloti del Circus elettrico potranno raggiungere velocità di punta di 210 Km/h. La gara sarà trasmessa in diretta su Mediaset (Italia 2) e da Eurosport 1. Di seguito gli orari delle sessioni di gara.

ORARI TV

ITALIA 2 - Sabato 3 marzo

18.55-20.10 Qualifiche (Italia 2)

22.45-00.10 Gara

EUROSPORT 1 - Sabato 3

19.00-20.15 Qualifiche

22.45-00.10 Gara