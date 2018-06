Autore:

Simone Dellisanti

ZURIGO EPRIX Seconda piazza per Sam Bird, pilota di DS Virgin Racing, nella prima gara su un circuito svizzero dopo 64 anni. A due manche dalla fine della stagione, questo risultato lo porta a 23 punti dal leader del campionato. Prima di archiviare del tutto la gara svizzera, diamo però uno sguardo alla videosintesi della gara...giusto per caricarci in vista dell'ultimo appuntamento della stagione che si consumerà in America, nelle due gare di New York.