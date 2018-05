Autore:

Simone Dellisanti

IL VIDEO... Se questo week end vi siete persi l'Eprix di Berlino, settima tappa del campionato 100% elettrico della Formula E 2018, non disperate. MotorBox vi viene in soccorso proponendovi una videosintesi dell'evento tedesco…con un occhio particolare sul team DS Virgin Racing.

...DELLA GARA Audi ha portato a casa una doppietta storica nel GP di casa, relegando anche il leader del mondiale, Vergne su Techeetah, al terzo posto assoluto. Bella la prova del francese che non ha potuto niente contro il terribile duo tedesco ma ha elettrizzato la gara di Berlino grazie a un sorpassi e controsorpassi nel duello con l'altro francese del circus elettrico, Buemi (Renault), pilota-capitano di Renault e-dams. Solo la diciottesima posizione per il portacolori italiano Luca Filippi arruolato nel team NIO. Una gara da dimenticare per il team DS e per il team Mahindra che con Bird e Rosenqvist sono incappati in tanti errori durante la gara tedesca.