Autore:

Simone Dellisanti

GP DI BERLINO Come di consueto, anche per la tappa tedesca del mondiale di Formula E, il campionato 100% elettrico, sarà compito di Mediaset trasmettere in esclusiva e in chiaro il Gran Premio di Berlino. Il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta su Italia 1 e Mediaset Italia 2.

ECCO GLI ORARI TV

Ore 15.00 sabato 19 maggio: diretta qualifiche su Italia 1 e Mediaset Italia 2

Ore 16.00 sabato 19 maggio: diretta gara su Italia 1 e Mediaset Italia 2