Autore:

Simone Dellisanti

ZURIGO EPRIX Seconda piazza per Sam Bird, pilota di DS Virgin Racing, nella prima gara su un circuito svizzero dopo 64 anni. A due manche dalla fine della stagione, questo risultato lo porta a 23 punti dal leader del campionato. Il DS Virgin Racing arriverà a New York come legittimo aspirante ai titoli Piloti e Team.

SAM BIRD "Oggi abbiamo avuto un po' di fortuna, ma per ottenere questo risultato tutto il team ha fatto un lavoro eccezionale. Adesso ci troviamo in posizione ideale per aspirare al titolo a New York: sappiamo cosa è successo lo scorso anno! Devo solo batterlo (Vergne) nella prima gara e questo ci darà una concreta possibilità."

ALEX LYNN "É’ un risultato frustrante e, nonostante un buon ritmo, ci siamo visti portar via dei bei punti. Non sappiamo esattamente quale sia stato il problema, ma lo verificheremo. Dobbiamo fare del nostro meglio a New York per aiutare il team."

XAVIER MESTELAN PINON Direttore di DS Performance: "Per noi è stato un week end positivo, con un podio per Sam Bird e diciassette punti recuperati su Jean-Éric Vergne nella corsa al titolo piloti. Le ultime due gare si svolgeranno a New York, città in cui lo scorso anno abbiamo vinto due E-Prix. Tutto il team aspetta questa trasferta con grande determinazione."