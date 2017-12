Autore:

Simone Dellisanti

IN ITALIA Per la prima volta, l'Italia ospiterà un ePrix di FIA Formula E, presso l'Eur di Roma. A partire dalla giornata di ieri sono in vendita i biglietti di ingresso per assistere alla settima gara del campionato mondiale con le monoposto 100% elettriche.

LA DATA L'ePrix di Roma, che si terrà il 14 aprile prossimo. Sul circuito cittadino costruito appositamente per questo evento.

DOVE PRENDERE I BIGLIETTI I biglietti possono essere acquistati su https://tickets.fiaformulae.com/20081-rome/it/ con prezzi per le tribune a partire da 35 euro, mentre sono previste riduzioni per studenti, over 60 e bambini.

IL TRACCIATO CITTADINO Le Formula E partiranno da via Cristoforo Colombo, passando poi attorno all'Obelisco di Marconi fino ad arrivare dietro l'iconico Colosseo Quadrato, rendendo così il circuito romano, con 2,84 km, il secondo percorso più lungo della stagione.