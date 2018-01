Autore:

Simone Dellisanti

SGUARDO AL MAROCCO Dopo la vittoria di Sam Bird, pilota di punta della DS Virgin Racing, durante la gara di apertura del Mondiale di Formula E, il team DS Virgin è pronto e fiducioso in vista della prossima sfida del mondiale 100% elettrico che si terrà a Marrakesh, il prossimo 13 gennaio.

MANTENERE LA LEADERSHIP Sam Bird, che ha raccolto la sua sesta vittoria per il Team a Hong Kong, attualmente guida la classifica dei piloti e spera di mantenere il vantaggio in classifica, fiducioso di poter far ben anche in Marocco e di poter replicare la buona performance dello scorso anno all'ePrix di Marrakesh dove ha concluso sul secondo gradino del podio. Soprattutto considerando il secondo posto conquistato al Marrakesh E-Prix dello scorso anno.

BUONA LA SECONDA Nel frattempo, il compagno di squadra Lynn, sarà ansioso di mostrare alla squadra di poter far molto meglio dei "miseri" due punti raccolti nella doppia sfida ad Hong Kong. Lynn è giovane ma non è certo un pilota che si dà per vinto alla prima difficoltà. Il prossimo ePrix sarà per lui un'occasione di riscatto.