Autore:

Simone Dellisanti

GARE AD ALTA TENSIONE La Fia Formula E, il mondiale che permette a vetture scoperte 100% elettriche di battagliare sui circuiti cittadini di tutto il mondo, è pronta ad approdare in Marocco per la seconda sfida del Mondiale. Dopo aver aperto le danze a Hong Kong, il Circus elettrico è pronto ad animare le vie e le strade di Marrakesh per la terza gara della stagione.

IL TRACCIATO Il tracciato è lungo quasi tre chilometri e segue la forma del Circuit International Automobile Moulay El Hassan prima di tuffarsi nel quartiere futuristico e moderno della città, dove trovano posto gli hotel più belli di Marrakesh.

GLI ORARI Di seguito gli orari provvisori e non ancora confermati degli organizzatori per il prossimo ePrix di Marrakesh.

Sabato 13 Gennaio 2018

Prove Libere 1 (45 minuti): ore 9:00-9:45

Prova Libere 2 (30 minuti): ore 11:30-12:00

Qualifiche (60 minuti): ore 13:00-14:00

Gruppo 1: ore 13:00-13:06

Gruppo 2: ore 13:10-13:16

Gruppo 3: ore 13:20-13:26

Gruppo 4: ore 13:30-13:36

Su Italia 2

Domenica 14 Gennaio 2018

SuperPole: ore 13:45-14.00

E-Prix: ore 17:03-18:00

Su Italia 1