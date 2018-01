Autore:

Simone Dellisanti

SAM BIRD Dopo il successo di Sam Bird al via del campionato, DS Virgin Racing punta ad aggiungere un’altra vittoria al suo palmarès all’ePrix di Marrakech di sabato 13 gennaio. Nella terza gara della stagione 2017/2018, organizzata sul Circuit International Automobile Moulay El Hassan, i due piloti britannici del team, Sam Bird e Alex Lynn, avranno la possibilità d’incrementare i 41 punti segnati nelle prime due gare di Hong Kong. Sam Bird, autore della sesta vittoria della squadra a Hong Kong, è in testa alla classifica piloti. L’anno scorso a Marrakech è arrivato secondo e ha grandi ambizioni per la gara africana.

ALEX LYNN Il suo compagno di squadra Alex Lynn mira invece a conquistare altri punti, come accaduto a Hong Kong. Nella prima stagione completa in Formula E, Alex scoprirà il tracciato cittadino di 2,97 km e le sue dodici curve. Il circuito prende il nome dal Principe ereditario del Marocco e si snoda nel quartiere di Agdal, a pochi minuti dalla Medina e dai suoi famosi souk. Ospiterà il secondo appuntamento della Formula E a Marrakech.