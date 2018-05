Autore:

ABT DAVANTI A TUTTI E' Daniel Abt il vincitore dell'EPrix di Berlino a bordo della Audi preparata dal team ABTdi Formula E, la competizione 100% elettrica. Il pilota tedesco ha vinto la gara di casa grazie a una gestione della corsa invidiabile, mantenendo la prima posizione sulla griglia di partenza, conquistata con una bellissima pole position e preservandola fino al termine della gara, limitando anche gli ardori del compagno di marca Lucas Di Grassi (2°).

LA LOTTA FUORI DAL PODIO Cosi facendo, Audi ha portato a casa una doppietta storica relegando anche il leader del mondiale, Vergne su Techeetah, al terzo posto assoluto. Bella la prova del francese che non ha potuto niente contro il terribile duo tedesco ma ha elettrizzato la gara di Berlino grazie a un sorpassi e controsorpassi nel duello con l'altro francese del circus elettrico, Buemi (Renault), pilota-capitano di Renault e-dams. Solo la diciottesima posizione per il portacolori italiano Luca Filippi arruolato nel team NIO. Una gara da dimenticare per il team DS e per il team Mahindra che con Bird e Rosenqvist sono incappati in tanti errori durante la gara tedesca.

