Autore:

Simone Dellisanti

IL FERRARISTA Antonio Giovinazzi, il terzo pilota della Scuderia Ferrari in Formula Uno, ha avuto l'opportunità di provare la Formula E del team DS Virgin Racing, la DSV-03. Durante il rookie test di Marrakech, il ferrarista è stato affiancato da un'altra giovane promessa del motorsport, Joel Eriksson.

ANTONIO "Oggi mi sono molto divertito" ha dichiarato Antonio Giovinazzi. "Questa monoposto è molto diversa da tutto quello che ho provato finora, con meno deportanza e più potenza frenante. Mi è piaciuto davvero molto".

JOEL Anche Joel Eriksson ha voluto dire la sua sulla monoposto 100% elettrica del team francese. "È una monoposto molto divertente da guidare" ha dichiarato Eriksson, "ma anche molto diversa da tutto il resto, con una coppia istantanea e un ambiente sonoro che non ha niente a che vedere con le altre auto. Ho imparato molto stando con il team. La Formula E dà davvero tanto".

TEAM PRINCIPAL Alex Tai, Team Principal: "Antonio e Joel hanno già un palmarès di tutto rispetto in monoposto. Vederli al volante della DSV-03 è molto interessante. In generale hanno fatto un buon lavoro per il team partecipando al programma di prove".

IL BOSS Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance: "È stato interessante vedere all’opera una nuova generazione di piloti. Ogni sessione di prove è una buona opportunità per imparare e ottimizzare ulteriormente la competitività della nostra monoposto".