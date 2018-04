Autore:

Giulio Scrinzi

VERSO BAKU Tutto è pronto per l'inizio del quarto round del Mondiale di F1 2018, che andrà in scena questo fine settimana sul circuito di Baku, in Azerbaijan: una pista difficile dove Sebastian Vettel dovrà difendere con le unghie e con i denti la leadership della Classifica Piloti, nella quale ha soli 9 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Prima di scendere in pista, il tedesco della Ferrari si è comunque detto fiducioso del potenziale garantito dalla Scuderia di Maranello: “Sappiamo di aver costruito una buona macchina e sappiamo di avere molte potenzialità per renderla ancora più veloce. Stiamo lavorando su questo, ed è bello vedere che tutti nel team sono di buon umore. Siamo partiti bene ma è una stagione molto lunga, essere leader della classifica oggi fa bene al morale ma non garantisce nulla, anche perché c’è molto equilibrio”.