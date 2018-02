Autore:

Giulio Scrinzi

STAGIONE 2018 Le stagioni 2018 di Formula 1 e di MotoGP sono ai nastri di partenza, così come la Pay Tv di Sky che ha acquisito i diritti di entrambi i Campionati. Sky Sport HD, infatti, sarà la piattaforma privilegiata sulla quale sarà possibile vedere la massima serie automobilistica e motociclistica, affiancata dal canale TV8 del digitale terrestre che, invece, trasmetterà in diretta solo una piccola parte dei vari round che compongono le due serie in questione.

IL PALINSESTO F1 2018 Per quanto riguarda la Formula 1, 17 dei 21 GP che compongono la stagione 2018 saranno trasmessi in diretta esclusiva dal canale 207 Sky Sport F1 HD: di questi faranno parte i primi 13 e anche l’ultima tappa di Abu Dhabi, prevista per il 25 novembre. Quattro round, invece, saranno quelli in chiaro su TV8, per la precisione il GP d’Italia, il GP degli Stati Uniti, il GP del Messico e il GP del Brasile.

IL PALINSESTO MOTOGP 2018 Passando alla MotoGP, il canale 208 Sky Sport MotoGP HD trasmetterà 11 dei 19 GP della stagione 2018, coprendo tutte e tre le classi del Motomondiale (la classe regina, la Moto2 e la Moto3). Di questi faranno parte l’esordio in Qatar, il GP di Spagna, quello di Francia, quello d’Olanda, quello di Germania, quello di Gran Bretagna e 5 delle ultime sei gare del Campionato. TV8, invece, trasmetterà in chiaro i restanti 8 appuntamenti, tra i quali quello d’Italia al Mugello, quello di San Marino a Misano e l’ultimo round di Valencia.