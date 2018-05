Autore:

Giulio Scrinzi

VERSTAPPEN AL TOP Si è appena conclusa la prima giornata di prove collettive in-season del Mondiale di F1 2018, prevista su quel circuito di Barcellona-Catalunya sul quale domenica la Mercedes ha fatto doppietta con Hamilton e Bottas. In questo primo giorno di test, tuttavia, la Freccia d'Argento non ha destato scalpore tra i cordoli: al suo posto ci ha pensato Max Verstappen a dare spettacolo, firmando il miglior tempo con la Red Bull in 1'17''528.

VETTEL TERZO CON LA FERRARI Dietro di lui Carlos Sainz Jr si è confermato particolarmente a suo agio sul Montmelò spagnolo, dove ha portato la Renault RS18 in seconda piazza giusto davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco oggi si è concentrato su delle prove comparative tra le gomme standard fornite dalla Pirelli e quelle nuove con battistrada ridotto di 0,4mm, con tutta probabilità le imputate per le scarse prestazioni mostrate domenica scorsa in gara.

LARGO AI COLLAUDATORI Oltre ai piloti già citati, gli unici altri titolari presenti in pista sono stati Romain Grosjean, autore del miglior tempo in mattinata con la Haas ma scivolato nel pomeriggio in quarta piazza, Lewis Hamilton, solo sesto, e Stoffel Vandoorne, settimo con la prima delle McLaren. La seconda, infatti, è stata affidata al collaudatore Lando Norris (decimo), mentre la terza MCL33 al britannico Oliver Turvey, attualmente impegnato nel WEC ma comunque test driver per il team di Woking. Anche le altre squadre, tuttavia, hanno voluto dare l'opportunità ai loro collaudatori di provare le monoposto 2018: la Force India ha scelto Nicholas Latifi (quinto) e George Russell (11esimo), la Sauber il nostro Antonio Giovinazzi (ottavo), la Williams Oliver Rowland (nono) e la Toro Rosso l'indonesiano Sean Gelael (12esimo).

CLASSIFICA DI GIORNATA Questa la classifica della prima giornata di test sul circuito di Barcellona.