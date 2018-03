Autore:

Giulio Scrinzi

IL CAMPIONE SUONA LA CARICA Nonostante abbia coperto un chilometraggio davvero risicato in questi primi quattro giorni di test ufficiali, Lewis Hamilton ha portato al vertice ancora una volta la sua Freccia d’Argento. Dopo aver preso il posto di Bottas, sceso tra i cordoli del circuito di Barcellona durante la mattinata, il Campione del Mondo ha suonato la carica e si è fatto valere con un ottimo 1’19’’333, tra l’altro su gomme Pirelli a mescola media.

VANDOORNE SECONDO CON LA McLAREN Secondo tempo per Stoffel Vandoorne, capace di portare sul podio virtuale la sua McLaren MCL33 con un tempo di solo mezzo secondo più lento rispetto al crono di Hamilton. Bisogna precisare che il pilota belga ha utilizzato la mescola Hypersoft, la più morbida messa a disposizione dalla Pirelli… tuttavia vedere una monoposto di Woking finalmente nelle posizioni di vertice fa davvero un gran piacere! Bel lavoro!

VETTEL COPRE DUE GP Gradino più basso del podio di questa prima quattro giorni di test per Sebastian Vettel, che con la sua Ferrari SF71H ha coperto la bellezza di 120 giri, quindi circa la distanza di due Gran Premi. Una splendida prova di durata ampiamente superata, che ha dato come miglior riscontro cronometrico un 1’20’’241, nove decimi più lento rispetto a quello del Campione del Mondo in carica.

TUTTI GLI ALTRI Ottima, e allo stesso tempo interessante, quarta piazza per Kevin Magnussen, che con la sua HAAS ha preceduto Fernando Alonso, passato al volante della MCL33 nel pomeriggio quando la pioggia ha smesso di cadere sul circuito del Montmelò. Sesta la Renault di Carlos Sainz Jr, che ha preceduto la Williams di Lance Stroll e la Force India di Sergio Perez, mentre solamente nono l’olandese Max Verstappen, autore tra l’altro di un fuoripista che ha causato l’inturrezione momentanea della sessione odierna. Ha completato la top ten il francese Pierre Gasly, che con i suoi 147 giri è stato il più attivo in pista e ha dimostrato tutta l’affidabilità del nuovo motore Honda della sua Toro Rosso.

CLASSIFICA FINALE Qua di seguito la classifica finale della prima tranche di test ufficiali sul circuito di Barcellona