Autore:

Giulio Scrinzi

TEMPO DA LUPI Dopo quanto pronosticato nei giorni scorsi, il maltempo alla fine si è abbattuto sul circuito di Barcellona-Catalunya: questa mattina, infatti, piloti e addetti ai lavori dei test di F1 2018 hanno trovato il Montmelò completamente imbiancato dalla neve, e questo ha costretto le varie scuderie a posticipare il proprio programma di lavoro nella speranza che le condizioni migliorassero. Tagliata per la seconda volta la pausa pranzo, in seguito è arrivata la pioggia a spazzare via il manto nevoso sull’asfalto spagnolo: l’occasione propizia per qualche temerario di provare ad effettuare il classico installation lap su gomme Cinturato full wet.

ALONSO DAVANTI A TUTTI Gli unici a scendere in pista alla fine del terzo giorno di prove sono stati, nell’ordine, Fernando Alonso, il più “attivo” al volante della MCL33 e autore dell’unico tempo di giornata in 2’18’’545, Daniel Ricciardo, Marcus Ericsson, Robert Kubica e Brendon Hartley. Tutti gli altri, invece, hanno incrociato le braccia: prima tra tutte la Ferrari, che ha preferito abbassare la serranda dei propri box in anticipo a causa del ghiaccio ancora presente sui cordoli, un pericolo che avrebbe potuto creare danni alla nuova SF71H.

NULLA DI FATTO Fondamentalmente, però, il terzo giorno di test spagnoli si è rivelato un nulla di fatto: i giri portati a termine dagli unici piloti in pista, infatti, sono serviti a capire le sensazioni in caso di asfalto fortemente bagnato e niente di più. Una giornata poco produttiva, almeno a livello di prestazioni sulla durata e sul giro secco, e che non verrà recuperata nemmeno nella prossima tranche di prove della prossima settimana. Speriamo che domani il tempo sia un po’ più clemente…

