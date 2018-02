Autore:

Giulio Scrinzi

LET IT SNOW I test di F1 2018 stanno incontrando qualche difficoltà di troppo quest'anno, soprattutto per un meteo poco stabile che stamattina, a sorpresa, ha imbiancato l'asfalto del circuito di Barcellona-Catalunya. La nevicata sta rallentando i programmi di lavoro delle scuderie del Circus iridato e non ci è dato ancora sapere se le prove di oggi saranno annullate oppure no. In ogni caso, l'ipotesi di una giornata di recupero venerdì è stata scartata, visto che non è stato trovato un accordo tra i reparti corse presenti al Montmelò.

Foto per gentile concessione di Andrea Lorenzina e Stefano Arcari