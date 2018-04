Autore:

Simone Dellisanti

AVANTI COSI...Dopo la vittoria conquistata dalla Scuderia Ferrari nel Gran Premio del Bahrain, arrivano gli elogi e i complimenti del Presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. "E' stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti sin dalle libere. La gara è stata difficile, Vettel ha guidato da vero campione e mi spiace per Raikkonen che sicuramente poteva andare a podio. Questo Gran Premio conferma che la Scuderia ha un'ottima monoposto, una squadra solida e due piloti in gran forma, ma dimostra anche quanto vicini e forti siano i nostri avversari".

...CON CONCENTRAZIONE Marchionne ha però ribadito anche la necessità di non montarsi la testa e di mantenere alta la concentrazione per continuare a raccogliere buoni risultati durante il proseguio della stagione: "E' bene ricordarsi sempre che ci aspetta un cammino lungo e che dobbiamo mantenere alta la concentrazione, continuando a lavorare con impegno e passione come sappiamo fare. Solo così potremo dare ai nostri tifosi tante altre domeniche ricche di soddisfazioni".