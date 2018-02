Autore:

Simone Dellisanti

ON TRACK L'Aston Martin Red Bull Racing RB14 scende in pista per i suo primo battesimo della pista della stagione 2018.

IN INGHILTERRA Avvolta nella sua livrea camouflage Special Edition, la monoposto curata da Adrian Newey si è lanciata sul Circuito di Silverstone per effettuare qualche giro di prova, accudita dalle sapienti mani del pilota australiano, Daniel Ricciardo.

PRIMA DI BARCELLONA In tutto sono stati effettuati ben 100 chilometri, un antipasto necessario per verificare che tutte le componenti della monoposto siano funzionanti al meglio per poter, poi, incominciare i test pre-stagionali previsti a Barcellona il 26 febbraio.