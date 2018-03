Autore:

Giulio Scrinzi

IN CERCA DI RISCATTO Tutto è pronto per il primo round del Mondiale di F1 2018: questo fine settimana, infatti, andrà in scena il GP d'Australia, nel quale uno dei protagonisti sarà certamente Kimi Raikkonen. Il finlandese è alla ricerca del suo personale riscatto per andare a caccia di un solo obiettivo: portare a casa il suo secondo Titolo Mondiale. “Il nostro scopo è sempre lo stesso, quello di vincere le gare. Cercheremo di fare del nostro meglio e speriamo di riuscirci. A partire da questo weekend e dalle prossime gare cercheremo di capire dove siamo. Dobbiamo fare in modo che sia un weekend positivo, raccogliere punti e poi partire da lì. Sarà una stagione lunga e dobbiamo esserci sempre, per vincere il campionato”.