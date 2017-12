Autore:

Giulio Scrinzi

UN’ALTRA BATOSTA Dalla padella alla brace: dopo che la Rai ha dato forfait (per ora solo ufficioso, dal momento che deve ancora arrivare il comunicato ufficiale) per la trasmissione in chiaro della prossima stagione di F1 2018, ora sembra che la nostra Tv nazionale abbia deciso di rinunciare anche ai Mondiali di Calcio, in scena in Russia a giugno del prossimo anno. Il motivo? La mancata qualificazione della nazionale italiana, che è stata il metro di giudizio per trasmettere o meno tutte le partite dei gironi previsti dal calendario. L’assurdo? I Mondiali, alla fine, sono stati rilevati da Mediaset, che li trasmetterà tutti in diretta…

IL COMUNICATO UFFICIALE A tal proposito, ecco il comunicato ufficiale della mancata trasmissione da parte della Rai dei futuri Mondiali di Calcio in Russia: “USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e CdR Raisport esprimono sconcerto per la mancata assegnazione dei diritti in chiaro dei Mondiali in Russia. Un fatto gravissimo e inaccettabile sia a livello di immagine e sia nei confronti di tutti i cittadini: per questo motivo tutti i giornalisti di Raisport sono in stato di agitazione e pronti allo sciopero”.