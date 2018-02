Autore:

Simone Dellisanti

12.54 Gallery fotografica in fondo all'articolo aggiornata

12.48 Tutte le immagini della Alfa Romeo Sauber in fondo all'articolo

12.42 Sul sito www.sauberf1team.com le prime immagini della nuova vettura. Non sembrano esserci modifiche estetiche rispetto a quello che abbiamo visto alla presentazione di Arese. Presente l'HALO, bianco e ben integrato nella scocca.

12.40 Carlo Vanzini parla a Sky Spot 24: C'è grande attesa per l'Alfa Sauber, il team viene da un periodo difficile ma ci aspettiamo una vettura più competitiva

12.30 la vettura di Leclerc e Ericsson sta per essere svelata

DALL'ITALIA CON FURORE Finalmente sta per tornare. L'Alfa Romeo ritorna in F1 dopo 32 anni di assenza e lo fa collaborando con il team Sauber, facendogli cambiare il nome in Alfa Romeo Sauber F1 Team Racing, la vettura si chiamerà Alfa Romeo Sauber C37.

LA DIRETTA La monoposto è affidata alle cure del pilota rookie di scuola Ferrari, Charles Leclerc e al confermato Marcus Ericsson, gia driver Sauber nella scorsa stagione. Ancora poche ore e potremo assistere in diretta alla presentazione ufficiale del team e della monoposto per la prossima stagione di F1 2018.

LE PAROLE "Tutto il nostro team sta lavorando nello stabilimento di Hinwil per preparare le monoposto in vista della prossima stagione. Abbiamo apportato le necessarie modifiche tecniche in base alle norme 2018, come il sistema di protezione Halo. Le nostre Alfa Romeo Sauber monteranno i motori Ferrari del 2018".

