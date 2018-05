Autore:

Simone Dellisanti

IN FERRARI... NON RESTA Il team di Formula Uno, Alfa Romeo Sauber ha un nuovo Direttore Tecnico tutto italiano. Si tratta di Simone Resta, ex responsabile del Coordinamento Progetto Veicolo della Scuderia Ferrari, che passerà sotto l'egida di Frederic Vasseur, il team principal della scuderia elvetica marchiata dal Biscione.

IL COMUNICATO Resta ha preso il posto del dimissionario Jorg Zander. Di seguito il breve comunicato ufficiale di benvenuto della Scuderia per Resta. "Simone Resta è il profilo migliore per un ruolo come quello del direttore tecnico. Il suo arrivo all’interno del team Alfa Romeo Sauber segna un significativo passo in avanti in termini di crescita della squadra”.