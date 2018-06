Autore:

Giulio Scrinzi

LA CALMA È LA VIRTÙ DEI FORTI Lo scorso fine settimana, a Colonia, è stata inaugurata la mostra ufficiale dedicata a Michael Schumacher, sette volte Campione del Mondo di Formula 1 nella quale sono stati presentati tutti i suoi cimeli più importanti che hanno contraddistinto la sua carriera nel Circus iridato. In quest'occasione Luca Cordero di Montezemolo, ex Presidente della Ferrari, ha voluto commentare l'attuale situazione di Sebastian Vettel, che questo weekend dovrà difendere la leadership del Mondiale 2018 nel GP di Francia. Secondo l'ex presidente della Ferrari, il pilota tedesco ha buone chance di portare nelle bacheche della Scuderia del Cavallino quel Titolo che manca dal lontano 2007: l'importante è che non abbia troppa pressione sulle spalle.

SEB COME MICHAEL “Spero che possa partire presto una nuova era e che Vettel possa vincere tanti titoli consecutivi come Michael – ha affermato Montezemolo - Penso che Vettel sia un pilota forte. Nei suoi confronti, Michael ha sempre avuto una buona opinione e spero che Vettel possa seguire il suo esempio: quest'anno è più forte e può finalmente contare su un'ottima monoposto. Avrà diverse chance di puntare al Titolo, l'importante è che non abbia troppa pressione addosso”.