Autore:

Simone Dellisanti

INDIMENTICABILE CAMPIONE Il mondo del motorsport non ha mai dimenticato Michael Schumacher, il pluricampione della Formula Uno che ha speso i suoi anni migliori a bordo della Ferrari della Scuderia di Maranello. Nessuno ha mai dimenticato Schumi, soprattutto chi ha condiviso con lui i suoi anni migliori in Ferrari, come l'ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo che ha incontrato la famiglia Schumacher la scorsa notte a Colonia. In occasione dell'inaugurazione del museo dedicato alle imprese e ai cimeli del famoso pilota tedesco.

AMICO FEDELE Durante l'evento, Luca Cordero di Montezemolo, grande amico di Michael Schumacher, si è intrattenuto con la famiglia del pilota tedesco. Oltre alla moglie Corinne era presente anche il figlio Mick, pilota che sta ripercorrendo la carriera del padre, per ora driver in Formula 3 e la sorella Gina Maria con il Padre Jorge, amico spirituale della famiglia.

COME STAI MIKI...Nessuna news importante però è trapelata sulle condizioni di Schumacher. Resta sempre un alone di mistero. Le ultime notizie sulla salute del campione tedesco sono arrivate tempo addietro dal neurologo Mark Obermann, che ha dichiarato: “Secondo uno studio condotto in Svezia il 30/40% dei pazienti in coma, hanno ripreso conoscenza dopo più di quattro anni".

...CI MANCHI Anche Sabine Kehm, manager di Michael e confidente della famiglia Schumacher ha dichiarato: “Ciò che si può dire è che la famiglia apprezza davvero l’empatia dei fan. Le persone vedono e capiscono che le sue condizioni di salute non devono essere condivise agli occhi del pubblico. l suo recupero è un processo continuo e non è possibile cambiare quanto successo”.