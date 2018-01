Autore:

Giulio Scrinzi

NUMERO UNO Oggi, 3 gennaio, è il 49esimo compleanno di Michael Schumacher. Una ricorrenza triste se pensiamo alle sue condizioni di salute, rese precarie da quel terribile incidente sulle nevi di Meribel occorso quattro anni fa. Ma che, in ogni caso, non sminuisce quanto ha fatto nella massima serie automobilistica: il Barone di Kerpen è ancora oggi considerato come il miglior pilota di sempre della Formula 1, alla luce dei suoi sette Titoli Mondiali conquistati durante il periodo 1991-2006. Due con la Benetton (1994-1995) e cinque con la Ferrari, negli “anni d’oro” iniziati con la stagione 2000 e terminati con quella del 2004. In mezzo tanti record, come il maggior numero di vittorie (91) e di podi (155), che sottolineano quanto Schumi è stato grande nel Circus iridato. Ma qual è la storia della sua carriera? Date un’occhiata alla fotogallery in fondo all’articolo!