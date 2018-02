Autore:

Simone Dellisanti

I PILOTI ALFA SAUBER Jorg Zander, direttore tecnico Alfa Romeo Sauber C37 ci parla di Leclerc e Ericsson. "Sono convinto che Ericsson e Leclerc siano due piloti competitivi e in perfetta sintonia tra di loro: abbiamo un pilota esperto e un debuttante promettente. Marcus sta iniziando la sua quarta stagione con noi, è una parte preziosa del team e beneficiamo dalla sua esperienza e dai precisi riscontri tecnici. Charles ha dimostrato il suo talento nelle categorie cadette e merita di essere con noi in questa stagione ".

UN PENSIERO PER TUTTI "Infine" ha concluso Zander, "voglio ringraziare i nostri partner e i fan per il loro continuo supporto. Il ritorno dell'Alfa Romeo nella Formula 1 segna un'altra pietra miliare nella storia di questa squadra e sono orgoglioso che un marchio così storico ci ha scelto per il loro ritorno nel motorsport. Siamo ansiosi di iniziare la stagione 2018 come Alfa Romeo Sauber F1 Team".