Autore:

Giulio Scrinzi

DUE MERCEDES IN PRIMA FILA A 64 anni di distanza dalla pole position centrata da Juan Manuel Fangio, la Mercedes torna di nuovo davanti a tutti: nelle qualifiche del GP di Francia, infatti, Lewis Hamilton è riuscito a portare la sua W09 EQ Power+ al vertice, centrando il miglior tempo fermando il cronometro sull'1'30''029 con gomme a mescole Ultrasoft. Ma non è tutto, perchè l'intera prima fila domani sarà dominata dalle Frecce d'Argento, perchè dalla seconda casella scatterà il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, staccato solamente di 118 millesimi.

VETTEL TERZO, KIMI SOLO SESTO La Ferrari, invece, è parsa parecchio sotto tono: la SF71H non è riuscita ad esprimere il meglio di sè sul Paul Ricard e alla fine sarà Sebastian Vettel a tenere alto il nome della Scuderia di Maranello. Il tedesco, infatti, ha centrato il terzo miglior tempo e dovrà dare tutto se stesso domani per riuscire a tenere il passo delle Mercedes, mentre Kimi Raikkonen tenterà l'impresa dalla sesta casella, anche se i suoi errori nel momento decisivo si stanno rivelando per lui un vero ostacolo da superare.

ATTENZIONE ALLA RED BULL Tra le due contendenti al Mondiale, un occhio di riguardo alla Red Bull, perchè al fianco di Vettel domani partirà Max Verstappen, staccato di sei decimi dal miglior tempo di Hamilton. Dalla terza fila, invece, ci sarà Ricciardo. Una cosa è certa: se Mercedes e Ferrari si daranno fastidio, le Red Bull saranno le prime ad approfittarne!

GRIGLIA DI PARTENZA Questo l'esito delle qualifiche del GP di Francia.