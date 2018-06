Autore:

Giulio Scrinzi

LEWIS AL TOP, ANCHE IN CAMPIONATO Il circuito del Paul Ricard, oggi, ha incoronato il suo re dopo anni di assenza dalla massima serie automobilistica: Lewis Hamilton, infatti, ha saputo interpretare al meglio il GP di Francia, partendo perfettamente dalla pole position e limitandosi a gestire una gara nella quale nessuno è riuscito ad infastidirlo. In questo modo il Campione del Mondo in carica ha centrato la sua 65° vittoria in carriera, con la quale ora è di nuovo in testa al Mondiale con 145 punti, ben 14 in più rispetto al suo rivale Sebastian Vettel.

PARTENZA TURBOLENTA Il tedesco della Ferrari, infatti, non è stato capace di far fruttare il potenziale della sua SF71H, complice una partenza in cui è andato a centrare alla prima curva il finlandese Valtteri Bottas. Nell'impatto Seb ci ha rimesso il muso e l'ala anteriore, prontamente sostituiti con un veloce rientro ai box. In pista, però, Vettel è parso molto nervoso: subito dopo l'incidente è arrivato ai ferri corti anche con Grosjean, andato lungo nelle vie di fuga, mentre quando la corsa è ricominciata al quinto giro ha assestato un colpo anche alla McLaren di Fernando Alonso. Il risultato finale? Solamente un quinto posto, con il quale ora la scalata al Mondiale si fa decisamente più impervia.

VERSTAPPEN DAVANTI A RAIKKONEN Sul podio, invece, sono arrivati dietro a Hamilton il giovane Max Verstappen, che con la sua Red Bull è riuscito a tener testa alla Mercedes del rivale finchè questa non ha preso definitivamente il largo, e il finlandese Kimi Raikkonen, che con questo terzo posto ha saputo tenere alti i colori del Cavallino Rampante. Quarta, invece, la seconda RB14 di Daniel Ricciardo, mentre Bottas è arrivato al traguardo solamente in settima posizione addirittura dietro la Haas di Magnussen, sesto.

COSì AL TRAGUARDO Questo l'ordine di arrivo del GP di Francia.