Autore:

Marco Congiu e Simone Dellisanti

LA PRESENTAZIONE L'Alfa Romeo scalpita e non vede l'ora di mostrare al mondo la sua monoposto di Formula Uno: l'Alfa Romeo Sauber C37.

SCUDIERO La presentazione si terrà in diretta web il 20 febbraio e segnerà ufficialmente il ritorno in F1 del Biscione come casa costruttrice dopo ben 33 anni di assenza. Tutto fa pensare che l'Alfa Romeo Sauber potrà essere una sorta di team satellite per la Scuderia Ferrari e che possa svolgere il ruolo che oggi svolge la Toro Rosso per la Scuderia Red Bull.

I PILOTI L'Alfa Romeo che scatterà al via del primo semaforo verde della stagione di Formula 1 2018, all'Albert Park di Melbourne (il circuito che ospiterà il primo Gran Premio della stagione di F1 2018) il prossimo 25 marzo, sarà guidata dal francese Charles Leclerc, campione mondiale di F2 nel 2017, e dallo svedese Marcus Ericsson.