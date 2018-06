Autore:

Giulio Scrinzi

PISTA INSIDIOSA MA DIVERTENTE I piloti della Scuderia Ferrari sono arrivati a Montreal, pista dove domenica si disputerà il GP del Canada, prossima tappa del Mondiale di F1 2018. Un appuntamento in cui Sebastian Vettel è pronto ad andare all'attacco della leadership saldamente in mano al rivale Lewis Hamilton, su un tracciato che, fortunatamente, al tedesco piace particolarmente. “La pista è un po’ diversa dalle altre, ma pensiamo che il motore qui possa giocare un ruolo rilevante. Abbiamo portato qualche novità qui e anche se ci sono alcuni punti insidiosi, questo circuito mi piace molto. Diversamente da Monaco, che non è il posto migliore per fare sorpassi: in ogni caso, una variabile fondamentale da tenere d'occhio in tutto il fine settimana saranno le gomme”.